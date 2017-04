Rheinische Post: Gesundheitsminister Gröhe will Schulgeld für Physiotherapie-Ausbildung abschaffen

Düsseldorf (ots) - Gesundheitsminister Herrmann Gröhe (CDU) will das Schuldgeld für die Physiotherapie-Ausbildung abschaffen. "Junge Menschen, die sich für einen solchen Mangelberuf entscheiden, dürfen künftig kein Schulgeld mehr bezahlen müssen", sagte Gröhe der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Der Minister betonte: "Gerade sind wir dabei die Pflegeberufe zu modernisieren und das Schulgeld für die Altenpflegeausbildung überall abzuschaffen. Wir müssen aber auch andere Mangelberufe wie die Physiotherapeuten in den Blick nehmen."

