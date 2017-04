Düsseldorf (ots) - Frankreich steht vor den wohl nervenzerreißendsten Präsidentenwahlen seiner Geschichte. Da ist zum einen die extreme Terrorbedrohung, die durch den jüngsten Anschlag auf den Pariser Champs-Elysées noch einmal blutig in Erinnerung gerufen wurde. Und zum anderen dieses bange Gefühl vieler Franzosen, vor einem Sprung ins Ungewisse zu stehen. Nach einem Wahlkampf wie in der Achterbahn scheint diesmal fast alles möglich in Frankreich, selbst eine Stichwahl zwischen der Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen vom Front National und dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Einer der beiden im Elysée-Palast - das wäre vermutlich der Anfang vom Ende der EU. Dies ist nicht die wahrscheinlichste Variante, aber auch ein Wahlsieg des Konservativen François Fillon oder des Linksliberalen Emmanuel Macron wären noch kein Grund zur Entwarnung. Gegen Fillon wird wegen Veruntreuung ermittelt, und Macron wirkt noch zu unerfahren, um das Land in diesen Zeiten zu führen. Selten fiel eine Wahl so schwer. Man kann den Franzosen nur eines wünschen: Bon courage!

