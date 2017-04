Rheinische Post: Bosbach wird Sicherheits-Experte für Armin Laschet

Düsseldorf (ots) - Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach wird für den Spitzenkandidaten der CDU im NRW-Landtagswahlkampf, Armin Laschet, ein Konzept zur Neuaufstellung der Inneren Sicherheit in NRW entwickeln. Wie Bosbach der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe) bestätigte, nimmt er heute (Mittwoch) Vormittag an einer gemeinsamen Presssekonferenz mit Armin Laschet teil. Der Bundestagsabgeordnete Bosbach und Laschet wollen wollen gemeinsam einen Prozess in Gang setzen, der zu konkreten Maßnahmen für mehr Sicherheit in NRW führen soll.

