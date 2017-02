Rheinische Post: Eine Milliarde für Irak-Hilfen

Düsseldorf (ots) - Deutschland wird in diesem Jahr bei den Irak-Hilfen die Milliarden-Schwelle überschreiten. Das geht nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Danach finanzierten verschiedene Ministerien in den vergangenen drei Jahren Hilfsprojekte mit insgesamt 790 Millionen Euro. Derzeit sei Deutschland mit 133 Millionen zweitgrößter humanitärer Geldgeber. Hinzu kommen bis Ende 2017 94,4 Millionen für die militärische Peschmerga-Ausbildung. Für die Grünen kritisierte Außenexperte Omid Nouripour die Ausrichtung der Hilfe. Es sei zwar grundsätzlich gut, dass sich die Regierung intensiv im Irak engagiere. Dies sei aber "nur auf kurzfristige Fluchtbekämpfung" angelegt. "Sie zeigt keinerlei Ambitionen, zur langfristigen Stabilisierung und Demokratisierung des Landes beizutragen", sagte Nouripour der "Rheinischen Post".

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell