Rheinische Post: Kauder ruft im Schulstreit mit der Türkei zum Weihnachtsfrieden auf

Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat angesichts der erhitzten Debatte über ein angebliches "Weihnachtsverbot" an einer deutschen Schule in Istanbul zu einem abgewogenen Umgang mit deutsch-türkischen Streitfragen aufgerufen. "In einer deutschen Schule muss auch über das Weihnachtsfest gesprochen werden können - das gehört zum Kulturaustausch, der mit solchen Schulen angestrebt wird", sagte Kauder der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Wenn nun geklärt wird, dass es kein entsprechendes Verbot gibt, dann sollte in dieser Frage über die Feiertage jetzt auch Ruhe und Frieden einkehren", betonte Kauder. Eine Zusammenarbeit mit der Türkei liege im deutschen Interesse.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell