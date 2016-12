Rheinische Post: Erdogans Islamisierung erreicht Weihnachten Kommentar Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Ob es eine offizielle Anordnung gegeben hat, das Thema Weihnachten aus dem Unterricht an einer deutschen Auslandsschule in Istanbul zu verbannen, wie stark die deutschen Lehrer dort drangsaliert wurden, das war zunächst nicht ganz klar. Klar dagegen ist, dass ein solches Verbot leider genau im Trend liegt: Die AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan versucht, das Land auf ihre islamisch-konservative Linie zu bringen, wobei das Bildungssystem ganz besonders im Fokus steht. Dass Erdogans Islamisierungskurs nun offenbar auch das Weihnachtsfest erreicht hat, ist alarmierend. Und völlig inakzeptabel. Bis zu 80 Lehrer entsendet Deutschland in die Türkei, und dies auch zu unserem Nutzen. Denn es ist durchaus in deutschem Interesse, dass ein Teil der künftigen türkischen Elite auf diese Weise frühzeitig mit Deutschland in Berührung kommt. Wie übrigens auch mit deutschen Wertvorstellungen, und da liegt wohl das wahre Problem: Erdogan will liberales westliches Gedankengut und christliche Kultur ausgrenzen. Wenn es dabei bleibt, muss Deutschland seine Lehrer abziehen, so bedauerlich das auch wäre. Aber es kann nicht sein, dass der deutsche Steuerzahler gleichgeschaltete AKP-Schulen finanziert.

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell