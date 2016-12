Rheinische Post: Weihnachtsverbot: Krings zweifelt an Sinn der deutsch-türkischen Schule Lisesi

Düsseldorf (ots) - Innenstaatssekretär Günter Krings (CDU) zweifelt angesichts des Weihnachtsverbots an der deutsch-türkischen Schule Lisesi am Sinn der Einrichtung. "Das zeigt für mich, dass es dort offenbar kein Interesse an einem offenen kulturellen Austausch mehr gibt", sagte Krings der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Deshalb muss man sich fragen, welchen Sinn eine solche deutsch-türkische Schule dann noch hat."

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell