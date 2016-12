Rheinische Post: NRW hat "König der Taschendiebe" abgeschoben

Düsseldorf (ots) - Der als "König der Taschendiebe" bekannt gewordene Marokkaner Taoufik M. wurde am späten Donnerstagnachmittag unter massivem Widerstand abgeschoben. Das berichtet die "Rheinische Post" (Samstagausgabe) unter Berufung auf das NRW-Innenministerium. Den Angaben zufolge wurde der 33-Jährige, der zuletzt in Düsseldorf lebte, in Begleitung von Bundespolizisten mit einer Maschine der Royal Air Maroc von Frankfurt nach Casablanca ausgeflogen. NRW-Innenminister Ralf Jäger sagte der Rheinischen Post: "Dieser Mann ist kein Flüchtling, sondern ein Krimineller." Gegen den vorbestraften M. lagen zeitweilig rund 20 Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und gewerbsmäßigen Diebstahls vor. Für die Düsseldorfer Polizei war er eine Schlüsselfigur der organisierten Bandenkriminalität.

