Rheinische Post: CDU-Integrationspolitikerin Giousouf rät Junger Union zum Dialog mit Deutsch-Türken

Düsseldorf (ots) - Die integrationspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Cemile Giousouf, hat in der Debatte um den Doppelpass die Junge Union kritisiert. "Ich persönlich bedauere sehr, dass sich die Rückkehr zur Optionspflicht durchgesetzt hat. Der JU kann ich nur raten, stärker mit jungen Deutsch-Türken in den Dialog zu gehen", sagte Giousouf der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Einen Rechtsruck aber habe die CDU nicht vollzogen, sagte Giousouf - "auch wenn die anderen Parteien das jetzt behaupten".

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell