Rheinische Post: CDU-Arbeitnehmer: Höhere Erwerbsminderungsrente hat "absolute Priorität"

Düsseldorf (ots) - Der Arbeitnehmerflügel der Union hat die Koalitionsspitzen aufgefordert, einer raschen Anhebung der Erwerbsminderungsrenten "absolute Priorität" einzuräumen. "Wir brauchen deutliche Verbesserungen in der Erwerbsminderungsrente. Das muss bei der nächsten Rentenreform absolute Priorität haben", sagte der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente betrage aktuell nur 730 Euro monatlich. "Deshalb fordert die CDA, die Zurechnungszeiten schnellstmöglich von 62 auf 65 Jahre zu erhöhen und dann künftig analog zum Renteneintrittsalter anzuheben", sagte Laumann vor dem Rentengipfel der Koalitionsspitzen. "Zusätzlich fordern wir, die Abschläge abzuschaffen", sagte Laumann. Der CDA-Vorsitzende verlangte zudem Freibeträge in der Grundsicherung im Alter oder Zuschüsse für Geringverdiener, die jahrelang Altersvorsorge betrieben haben. "Für Geringverdiener müssen sich die lebenslang gezahlten Beiträge und die private und betriebliche Vorsorge auszahlen", sagte Laumann. "Deshalb fordert die CDA Freibeträge oder Zuschüsse in der Grundsicherung - und zwar für die gesetzliche Rente genauso wie für die Betriebsrenten und die Riester-Vorsorge", sagte Laumann.

