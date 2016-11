Rheinische Post: SPD-Fraktionsvize will Sicherheitskontrollen an Flughäfen verstaatlichen

Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionsvize Sören Bartol hat sich in der Debatte um das Luftverkehrskonzept der Bundesregierung für eine Verstaatlichung der Sicherheitskontrollen ausgesprochen. "Angesichts der unsicheren Sicherheitslage sollten wir über eine Verstaatlichung der Sicherheitskontrollen an Flughäfen nachdenken", sagte Bartol der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Es brauche hier bessere Qualität der Kontrollen und soziale Standards für die Beschäftigten, sagte er. Bartol übte im Ringen um das Luftverkehrskonzept, das auch den Sicherheitsaspekt beinhalten wird, Kritik an der Unionsseite: "Ich bedauere, dass wir mit dem Bundesinnenminister und der Union in den Haushaltsverhandlungen bisher keine Entlastung bei den Luftsicherheitskosten erreichen konnten", sagte Bartol. Am Dienstag hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei einem Treffen mit Vertretern der Luftfahrtbranche erste Eckpunkte des lang erwarteten Luftverkehrskonzeptes skizziert. Die Inhalte sind zwischen Union und SPD umstritten, bis Ende des Jahres will Dobrindt sein fertiges Konzept vorlegen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell