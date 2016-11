Rheinische Post: Hauseigentümer warnen vor Anstieg der Grundsteuer

Düsseldorf (ots) - Die Hauseigentümer in Deutschland warnen vor einem deutlichen Anstieg der Grundsteuer für viele Immobilienbesitzer. Die Länder würden zwar stets versprechen, dass die von ihnen geplante Reform der Grundsteuer insgesamt aufkommensneutral bleiben werde, sagte der Präsident des Hauseigentümerverbandes Haus & Grund, Kai Warnecke, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Aber dann sollte dies auch in dem Gesetz entsprechend verankert werden", sagte Warnecke. "Der Maßstab müssten die aktuellen Grundsteuereinnahmen sein und nicht die in zehn Jahren", sagte Warnecke. Die Grundsteuer brachte den Kommunen 2015 etwa 13,5 Milliarden Euro ein. Die Ländermehrheit im Bundesrat will die von den Ländern Hessen und Niedersachsen vorbereitete Reform der Grundsteuer am heutigen Freitag auf den Weg bringen. Ein zusätzlicher Entschließungsantrag des Landes Nordrhein-Westfalens sieht vor, einen drohenden Anstieg der Mietnebenkosten und damit der Mieten durch Anpassungen der so genannten Grundsteuermessbeträge zu verhindern.

