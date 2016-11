Rheinische Post: Ryanair geht nicht nach Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Nachdem es großes Aufsehen erregt hat, dass Ryanair künftig ab Frankfurt fliegen wird, erklärt nun Düsseldorf als drittgrößter Flughafen Deutschlands, dass es solche Pläne am Rhein nicht gibt. "Ryanair hat für Sommer 2017 keine Start- und Landerechte in Düsseldorf beantragt", sagte Thomas Kötter, Sprecher des Düsseldorfer Airports, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Bewerbungsfrist für Sommer 2017 sei abgelaufen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell