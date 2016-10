Rheinische Post: Hofreiters Freundin entscheidet über Haarlänge mit

Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter würde auch als Ministerkandidat an der Länge seiner Haare nichts verändern. "Solange meine Freundin nicht sagt: 'ab mit ihnen', bleiben sie so, wie sie sind", sagte der Bayer mit den schulterlangen Haaren im Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) und fügte hinzu: "Es käme höchstens noch die Krawatte dran." Der grüne Spitzenpolitiker befindet sich im Rennen um den Posten als Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl, über den die Parteibasis entscheiden soll. Hofreiter konkurriert mit Grünen-Chef Cem Özdemir und Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck um den mit einem Mann zu besetzenden Posten neben Katrin Göring-Eckardt.

