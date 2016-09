Rheinische Post: Börse Düsseldorf vor Übernahme durch Hamburg?

Düsseldorf (ots) - Bei der Börse Düsseldorf steht offenbar ein Eigentümerwechsel bevor. Nach Informationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) soll die Börse Hamburg den Handelsplatz in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt übernehmen. Die Zeitung beruft sich auf Aussagen aus dem Umfeld der Börse. Weder deren Chef Dirk Elberskirch noch die größten Eigentümer der Trägergesellschaft in Düsseldorf wollten sich auf Anfrage zu dem Thema äußern.

