Weser-Kurier: Landesrechnungshof Niedersachsen prüft in Affäre um Wirtschaftsstaatssekretärin Behrens

Bremen (ots) - Die Affäre um die fehlerhafte Auftragsvergabe für einen Internetauftritt durch Niedersachsens Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Behrens (SPD) hat jetzt auch den Landesrechnungshof auf den Plan gerufen. "Wir prüfen, ob in diesem Fall weitere Vergabefehler gemacht worden sind", sagte Rechnungshof-Senatsmitglied Lutz Bardelle dem Bremer WESER-KURIER. Dafür gebe es gewisse Anhaltspunkte. Über die Einleitung der Prüfung habe man das Wirtschaftsministerium in Hannover am Montag unterrichtet. Behrens hatte am Freitag zugegeben, unzulässige Vorgespräche mit einer Agentur aus Hannover geführt zu haben. Diese Firma erhielt später trotz des höchsten Preises den Zuschlag für die Neugestaltung der Webseite. Die Verstöße beschäftigen am Mittwoch und Donnerstag auch den Landtag.

