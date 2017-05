Weser-Kurier: Über die Bundeswehr und die Wehrmacht schreibt Joerg Helge Wagner

Bremen (ots) - Am 20. Januar 1956 bezogen die ersten Rekruten der Bundeswehr ihre Stuben in der Krahnenberg-Kaserne in Andernach. Seit diesem Tag pflegt die Truppe drei große Lebenslügen: Wir sind als "Bürger in Uniform" Mitte und Abbild der Gesellschaft, wir haben kein Feindbild, wir haben mit der Wehrmacht nichts mehr zu tun. Der aktuelle Skandal um den Oberleutnant Franco A. und seine rechtsradikalen Spießgesellen erinnert uns schmerzhaft daran, dass diese Lebenslügen auch von der sogenannten Zivilgesellschaft mehrheitlich akzeptiert wurden. Freilich ist es mit Namensänderungen und "Traditionserlass" nicht getan. Einfach zu leugnen, dass die Bundeswehr eine Vorgängerin hatte, reicht nicht, wie der aktuelle Skandal zeigt. Ja, die zivile wie militärische Führung müssen endlich eine klare Haltung finden, zum Auftrag wie zur Herkunft der Truppe. Und die Ministerin muss es aushalten, wenn man ihr von rechts "Exorzismus" und von links Versäumnisse vorwirft. Ursula von der Leyen ist zuzutrauen, dass sie beides widerlegen und wirklich etwas ändern kann.

Pressekontakt:

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell