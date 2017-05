Weser-Kurier: Über die FIFA schreibt Jörg Niemeyer

Bremen (ots) - Mit der Entscheidung, Borbely und Eckert an diesem Donnerstag nicht erneut zur Wahl aufzustellen, zerstört die Fifa alle Hoffnungen auf eine Selbstreinigung. Bis sich die Nachfolger in die Thematik eingearbeitet und bis sie Hunderte Fälle abgearbeitet haben, werden Jahre vergehen. Was wird zum Beispiel aus den Ermittlungen zum deutschen Sommermärchen 2006? Können sich Verdächtige jetzt zurücklehnen? Abwarten. Gewiss aber ist schon jetzt: Die wirklich Mächtigen in der Fifa, wer auch immer sie sein mögen, haben mit der Unglaubwürdigkeit ihres Verbandes kein Problem.

