Weser-Kurier: Über die Schleswig-Holstein-Wahl und den CDU-Wahlsieger Daniel Günther schreibt Joerg Helge Wagner

Bremen (ots) - Mit weniger Vorschuss hat wohl selten eine Volkspartei ihren Spitzenkandidaten in eine Landtagswahl geschickt. Noch auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember in Essen urteilten erfahrene Delegierte ungerührt: Das Saarland ist ein Heimspiel, aber Schleswig-Holstein ist für uns schon gelaufen - mit einem jungen Nobody können wir Rot-Grün dort gewiss nicht stürzen. Der Jackpot ist ohnehin die Wahl in NRW, da kommt es dann wieder drauf an. Nun aber hat der Nobody im meerumschlungenen Bundesland einen zackigen Durchmarsch hingelegt. Den Namen Daniel Günther wird man sich also doch merken müssen, zumal der Mann erst 43 Jahre alt ist - und die CDU nicht gerade mit einem Überangebot an jüngeren Siegertypen aufwarten kann.

