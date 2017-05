Weser-Kurier: Über die Erasmus-plus-Programme der EU schreibt Peter Mlodoch

Bremen (ots) - Unter dem Namenszusatz "plus" hat die EU alle Erasmus-Bildungsprogramme für Schüler, Azubis und Studenten in einen Topf geworfen. Ziel der Vereinheitlichung war die Vereinfachung - nur ist das nach hinten losgegangen: Weil die Förderverfahren nicht mehr individuell auf die einzelnen Bildungsbereiche ausgerichtet sind, kämpfen die Beteiligten jetzt gegen ein bürokratisches Monster. Viele geben da schnell auf. Das kann und darf nicht sein. Abgesehen davon, dass Brüssel mal wieder ein schlechtes Beispiel für seine Regelungswut liefert, bremsen die Hürden auch das gegenseitige Verständnis in Europa. Das ist genau das Gegenteil dessen, was die EU angesichts der wachsenden Absetzbewegungen gerade braucht.

Pressekontakt:

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell