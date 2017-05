Weser-Kurier: Über den Bremer Flughafen schreibt Peter Hanuschke:

Bremen (ots) - Bremen gilt in Europa als eines der Zentren, wenn es um Luft- und Raumfahrt geht. Es gibt diverse Forschungseinrichtungen, die sich mit Avionik und Robotik beschäftigen. Bremen ist der fünftgrößte Industriestandort in Deutschland, und im nächsten Jahr findet hier der International Astronautical Congress statt - das jährliche Top-Ereignis der weltweiten Raumfahrtszene, zu dem 4000 Wissenschaftler, Führungskräfte der nationalen Weltraumagenturen und Industrievertreter erwartet werden. Und Bremen hat einen Flughafen, ohne den sich all diese Bereiche nicht in dieser Größenordnung entwickelt hätten und Vorhaben nicht umsetzbar wären. Deshalb ist es schon erstaunlich, dass der Airport nicht zum Kreis der Flughäfen zählt, die im Interesse des Bundes sind. Gerade auch deshalb, weil der Bremer Flughafen seit Jahren zu den Top zwölf beim Passagieraufkommen zählt. Das sollte korrigiert werden - allein schon aus Prestigegründen, und irgendwann wird es mit Sicherheit auch um andere Vorteile gehen. Bremen sollte alles dransetzen, das Ministerium umzustimmen. Das kann am ehesten gelingen, wenn alle Bremer Politiker daran mitwirken.

