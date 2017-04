Weser-Kurier: Über die Pressefreiheit schreibt Joerg Helge Wagner:

Bremen (ots) - Pressefreiheit ist auf dem Rückzug, und das ist auch ein zivilisatorischer Rückschritt. In fast zwei Dritteln der untersuchten Staaten wurde die Lage von Journalisten schlechter, sagt die Organisation Reporter ohne Grenzen. Hier geht es nicht um finstere Diktaturen wie Nordkorea, Eritrea oder Syrien, die sich ohnehin seit Jahren am Ende der Liste tummeln - dort kann es ja gar nicht mehr schlimmer werden. Besorgnis erregend ist, dass zunehmend auch in vorgeblich gefestigten Demokratien das Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit gering geschätzt wird. Das beginnt schleichend, wenn etwa investigativ arbeitende Journalisten ins Visier von Behörden geraten, die eigentlich unsere Verfassung und Freiheit schützen sollen. Andrea Röpke in Niedersachsen erging es so, weil sie in rechtsextremen Milieus recherchierte. So beginnt, was irgendwann zu offener Repression wie in Ungarn oder der Türkei ausartet. Da muss dann auch das Publikum wachsam bleiben. Dabei ist die Wut von Politikern auch eine Auszeichnung. Wunderbar der "Spiegel", der zum eigenen 70-jährigen Bestehen "Dieses Scheißblatt!" titelte - ein Zitat, das nur seinen Urheber bloßstellt.

Pressekontakt:

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell