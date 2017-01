Weser-Kurier: Kommentar von Norbert Holst über Homosexualität in der Bundeswehr

Bremen (ots) - Die Ministerin verkoppelt die Bundeswehr gerne mit "weichen" Themen - man denke etwa an ihre Kampagne für mehr Familienfreundlichkeit. Doch in der Außendarstellung setzt sie damit merkwürdige Prioritäten. Das Parlament hat gerade die gefährliche Mission in Mali verlängert, die Bundeswehr entsendet Truppen nach Litauen, der Wehrbeauftragte beklagt das Fehlen von Panzern und Munition. Da könnte man auch mal drüber reden.

Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell