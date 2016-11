Weser-Kurier: Kommentar von Philipp Jaklin zur Konjunktur

Bremen (ots) - Es sind immer stärker die Impulse der Binnennachfrage, die Deutschlands Konjunkturmotor am Laufen halten: Konsum und Bausektor, dazu kommt die niedrige Arbeitslosigkeit. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir das abgekühlte ökonomische Weltklima bislang einigermaßen gut verkraftet haben. Damit das auch 2017 so bleibt, müssen Investitionen her, private wie staatliche. Zumindest hierbei darf Berlin dem nächsten US-Präsidenten gerne nacheifern.

