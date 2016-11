Weser-Kurier: Kommentar zur Pressefreiheit

Bremen (ots) - Die Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung sind Grundrechte, die unantastbar bleiben müssen. Es ist dem Mut vieler Journalisten zu verdanken, dass diese tagtäglich verteidigt werden - auch von den Kollegen in der Türkei. Nur so können sich die Menschen ein eigenes Bild der Welt machen und sind nicht schutzlos den Regierungen ausgeliefert. Nur wenn diese Rechte gewahrt werden, ist ein Leben in Freiheit und Sicherheit möglich.

