Weser-Kurier: Richard Höptner wird Chef der Arbeitszeiten-Kommission in Niedersachsen

Bremen (ots) - Hannover. Der ehemalige Präsident des Landesrechnungshofs, Richard Höptner, wird Vorsitzender der von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) neu ins Leben gerufenen Arbeitszeiten-Kommission. Das berichtet der Bremer WESER-KURIER. Als Höptners Stellvertreterin sei die frühere Vorsitzende des Schulleitungsverbandes Niedersachsen, Helga Akkermann. Heiligenstadt will diese Personalien am Freitag offiziell bekannt geben. Vorher werde man das nicht kommentieren, erklärte ein Sprecher des Kultusressorts am Donnerstag. Das neue Gremium soll die genauen Belastungen der Lehrkräfte durch Unterricht, Vor- und Nachbereitung sowie Verwaltungsaufgaben erfassen und Vorschläge für künftige Arbeitszeitregelungen machen. Mit der Kommission reagiert die Kultusministerin auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg zur Unterrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrer, auf eine Arbeitszeit-Studie der Universität Göttingen im Auftrag der Lehrergewerkschaft GEW und auf die vom Ministerium selbst initiierte Online-Befragung der Leuphana-Uni Lüneburg von rund 10.000 Lehrkräften. Der Expertenrunde sollen neben Höptner und Akkermann mehrere Wissenschaftler sowie jeweils ein Entsandter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Niedersächsischen Beamtenbundes als Vertreter der Landesbediensteten angehören.

