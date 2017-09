ARD mit "Ehrenpreis Inspiration" der deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler ausgezeichnet

Berlin (ots) - Die ARD ist am Freitag (22.09.2017) gemeinsam mit dem ZDF mit dem "Ehrenpreis Inspiration" der deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler geehrt worden. Die ARD-Vorsitzende und Film-Intendantin Karola Wille und ZDF Intendant Thomas Bellut nahmen die Auszeichnung am Abend bei der Verleihung des 6. Deutschen Schauspielerpreises in Berlin entgegen.

Mit dem "Ehrenpreis Inspiration" zeichnet der Vorstand des Bundesverbands Schauspiel BFFS in jedem Jahr eine Persönlichkeit oder Institution aus, die durch ihre Leistung in besonderer Weise die Schauspielkunst ermöglicht und gefördert hat.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei "Quell der Inspiration und Garant geistiger Freiheit", so der Vorstand des BFFS in seiner Begründung: "Die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der freien Meinungsbildung sind auch die Grundlagen für die Ausübung unserer darstellenden Kunst." Zu diesen Grundlagen gehöre, bei aller berechtigten Kritik im Einzelnen, "unser oft gescholtenes und doch im weltweiten Vergleich stabiles und effektives System der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten."

Neben dem Ehrenpreis konnte sich die ARD auch in den anderen Kategorien des Schauspielerpreises über einen wahren Preisregen freuen.

Als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle wurde Jutta Hoffmann für ihre Rolle einer alkoholkranken Mutter in der BR-Produktion "Ein Teil von uns" ausgezeichnet, bester Schauspieler wurde Karl Markovicz für den BR-"Polizeiruf: Und vergib uns unsere Schuld". Die Preise für die beste Schauspielleistung in einer Nebenrolle gingen an Uygar Tamer für die ARD-Gemeinschaftsproduktion "NSU: Die Opfer - Vergesst mich nicht" und an Martin Brambach für "Der Fall Barschel".

Almila Bagriacik wurde für ihre Rolle als Tochter des vom NSU ermordeten Blumenhändlers Enver Simsek in "NSU: Die Opfer - Vergesst mich nicht" mit dem Nachwuchs-Preis ausgezeichnet. Der Preis für den "starken Auftritt" ging an Sigrid Marquardt für ihre Schauspielleistung im der ARD gemeinsam mit dem ORF produzierten Kinofilm "Die Blumen von gestern".

Die ARD-Vorsitzende und ARD-Filmintendantin Karola Wille: "In einer Zeit, in denen sich in Teilen Europas, aber auch bei uns die Versuche mehren, unseren gemeinsamen freien Rundfunk zu diskreditieren und abzuschaffen, ist der Inspirations-Preis für uns Ermutigung und Verpflichtung zugleich. Wir stehen dafür, jeden Tag mit bester Qualität eine demokratische und offene, gesellschaftliche Debatte und die Vielfalt der Meinungen zu sichern. Filme schaffen einen besonderen Zugang zu den relevanten Themen unserer Zeit. Nichts vermittelt die Werte unserer Gesellschaft und auch den Kampf um diese Werte so eindringlich, wie gut gemachte Fernseh- und Kinofilme. Dafür danke ich den Schauspielerinnen und Schauspielern und allen Kreativen, die jeden Tag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf Seiten der freien Film-und Fernsehschaffenden ihr Herzblut geben."

"Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern, aber auch allen Nominierten beim Deutschen Schauspielerpreis zu ihrer großartigen Leistung. Die Liste der Preise zeigt, dass die ARD hier ihre Verpflichtung, als freier, gemeinsamer Rundfunk Quell der Inspiration zu sein, den gesellschaftlichen Dialog aller mit allen zu ermöglichen und dabei auch noch großartig zu unterhalten , immer wieder einlöst."

