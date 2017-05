CIVIS Medienpreis 2017: Preisverleihung am 1. Juni 2017 im Auswärtigen Amt Berlin

Köln (ots) - Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Am 1. Juni 2017 wird Europas renommiertester Medienpreis im Rahmen einer festlichen TV-Gala mit hochkarätigen Gästen aus Medien und Politik im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. Schirmherren sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments.

Wir laden Sie herzlich zur Preisverleihung (Abendgarderobe) ein:

Donnerstag 1. Juni 2017 - 18.00 Uhr | Auswärtiges Amt Werderscher Markt 1, Berlin-Mitte

In diesem Jahr bewerben sich knapp 800 Beiträge aus 24 EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz um den CIVIS Medienpreis. Überreicht werden die Preise in den Bereichen Radio, Film, Fernsehen und Internet u.a. von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Staatsministerin Aydan Özoguz, der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer, der ARD-Vorsitzenden Karola Wille und WDR-Intendant Tom Buhrow. Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden von prominenten Laudatoren geehrt, u.a. Frank Elstner, Anja Reschke, Dunja Hayali, Harald Krassnitzer, Miroslav Nemec, Minu Barati-Fischer und Siham El-Maimouni. Moderiert wird die CIVIS Preisverleihung von Ingo Zamperoni.

Das Fotografieren ist vor der Verleihung im Foyer und Saal möglich. Während der Preisverleihung ist das Fotografieren nicht gestattet. Im Anschluss an die Aufzeichnung folgt ein Fototermin mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern (etwa 20.45 Uhr).

Anmeldung bitte bis spätestens 30. Mai 2017, 11.00 Uhr, via E-Mail an (lena.schmitz@wdr.de). Sie erhalten dann umgehend Ihren elektronischen Anmelde-CODE, mit dem Sie sich bei CIVIS und im Auswärtigen Amt anmelden können. Allgemeine Jahres-Akkreditierungen für Journalisten (w/m) gewähren keinen Zugang zur CIVIS Preisverleihung.

Wir freuen uns, Sie im Auswärtigen Amt zu begrüßen. Ingrid Schmitz Michael Radix WDR-Unternehmenssprecherin Geschäftsführer CIVIS Medienstiftung

Weitere Information unter: www.civismedia.eu Alle nominierten Programme: www.civismedia.eu/downloads/2017_civis_nominierte.pdf

Sendetermine und weitere Informationen: www.civismedia.eu/downloads/2017_civis_sendetermine.pdf

Fotos unter: www.ard-foto.de CIVIS auf Facebook und Twitter: www.facebook.com/civismediaprize www.twitter.com/civismediaprize #CIVISmediaprize

