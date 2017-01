Primagas versorgt 1.000 BHKW-Kunden mit Flüssiggas

Mini-Blochheizkraftwerk in Privater Immobilie, Schnittdarstellung, mit Flüssiggastank Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/29273 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Krefeld (ots) - Immer mehr Betreiber von Blockheizkraftwerken, kurz BHKW, vertrauen der langjährigen Erfahrung des Flüssiggasversorgers Primagas: Das Krefelder Unternehmen versorgt inzwischen 1.000 BHKW-Kunden netzunabhängig mit Flüssiggas. Privat- und Gewerbekunden können sich auf der Primagas-Website unverbindlich über Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und die Funktionsweise der kompakten Anlagen, die gleichzeitig Wärme und Strom produzieren, informieren - und ihr persönliches Energie-Einsparpotential berechnen.

Blockheizkraftwerke sind ideal, wo ein kontinuierlicher Bedarf an Wärme und Strom besteht - etwa in Hotels oder im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe, aber auch im privaten Bereich in Ein- und Mehrfamilienhäusern. In ländlichen Regionen ohne Anschluss an das Erdgasnetz werden Blockheizkraftwerke häufig mit Flüssiggas betrieben. Daher gehören die Betreiber seit vielen Jahren zum festen Kundenstamm von Primagas. Inzwischen versorgt das Krefelder Unternehmen 1.000 BHKW-Kunden mit Flüssiggas. "Wir finden für alle Anforderungen gemeinsam mit unseren Partnern die passende, individuelle Lösung für jeden Bedarf", sagt Thomas Landmann, Verkaufsdirektor bei Primagas.

Attraktive Förderungen

Die Kunden profitieren von zahlreichen Vorteilen: Wer ein Flüssiggas-BHKW betreibt, produziert selbstständig Wärme und Strom. Die Energiekosten sinken - ebenso wie die CO2-Emissionen. Darüber hinaus gibt es attraktive staatliche Zuschüsse und Förderungen. Und: "Wer zwischenzeitlich mehr Strom produziert, als er verbrauchen kann, speist den Überschuss gewinnbringend in das öffentliche Stromnetz ein", so Thomas Landmann.

Hohes Einsparpotenzial

Blockheizkraftwerke arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): Über einen Motor erzeugt die Anlage elektrischen Strom, der vom Besitzer selbst verbraucht werden kann. Die bei der Verbrennung entstehende Abwärme wird zur Wärme- und Warmwasserproduktion genutzt. Das Einsparpotenzial, das ein BHKW gegenüber dem herkömmlichen Einkauf von Strom und Wärme bietet, ist beträchtlich: Die Energiekosten lassen sich um bis zu 30 Prozent senken.

Primagas bietet BHKW-Check für Interessierte

Ob sich ein Blockheizkraftwerk für den eigenen Bedarf eignet, können Privatkunden und Gewerbetreibende schnell und unverbindlich auf der Website www.primagas.de/blockheizkraftwerke herausfinden: einfach Gebäudeart, den aktuellen Energieträger und den Preis sowie den jährlichen Wärme- und Strombedarf eingeben - fertig. Auf einen Blick erfahren die Nutzer, wie hoch ihr persönliches Einsparpotenzial ist und ob sich die Anschaffung lohnt.

Primagas ist bereits seit 2008 im Segment aktiv. "Wir sind überzeugt, dass das BHKW-Segment auch in Zukunft eine wichtige Rolle in puncto effizienter und umweltschonender Energieerzeugung spielen wird", sagt Thomas Landmann.

Über das Unternehmen:

PRIMAGAS gehört zu den führenden Flüssiggas-Anbietern in Deutschland. Der TÜV NORD attestierte PRIMAGAS mit dem Siegel "Geprüfte Service- und Montagequalität" als erstem Flüssiggas-Versorger in Deutschland hohe Qualität in gleich drei Bereichen: Service, Kundenzufriedenheit und Montagestandards. Damit ist PRIMAGAS in der Branche der ideale Partner für alle Privathaushalte und Betriebe, die auf saubere Energien setzen. Rund 260 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie weit über 3.000 Vertriebspartner für den technischen Kundendienst beraten kompetent in allen Fragen rund um das Flüssiggas. Durch eine bundesweite Transportlogistik mit Zwischenlagern für mehrere Tausend Tonnen Flüssiggas steht PRIMAGAS für eine zeitnahe und sichere Versorgung. PRIMAGAS ist Teil der internationalen Initiative "Außergewöhnliche Energie" und ist stolz darauf, mit Flüssiggas eine besonders vielseitige und umweltschonende Energie zu vertreiben.

Pressekontakt:

Original-Content von: PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell