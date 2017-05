Sachsen-Rallye: Kreim/Christian und SKODA AUTO Deutschland freuen sich auf ein Highlight der Saison

2 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots) -

- Champions Fabian Kreim/Frank Christian wollen vor Tausenden Fans ihren Vorjahreserfolg wiederholen - Fabian Kreim: "Die Sachsen-Rallye ist wegen ihrer einzigartigen Stimmung immer etwas ganz Besonderes" - Publikumsliebling Matthias Kahle im legendären SKODA 130 RS und im FABIA R5 als VIP-Taxi unterwegs

Die amtierenden Champions Fabian Kreim/Frank Christian (D/D) und SKODA AUTO Deutschland freuen sich auf ein Highlight der Saison. Tausende Fans und der Servicepark mitten im Herzen von Zwickau machen die AvD Sachsen Rallye zu einem ganz speziellen Event im Kalender der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Im Vorjahr glückte dem Erfolgsduo im SKODA FABIA R5 an gleicher Stelle der Sieg in der DRM-Wertung. Diesmal ist der Gesamttriumph bei der vierten Station des nationalen Championats das Ziel. Auch im Rahmenprogramm bietet SKODA einen echten Knaller: Der Publikumsliebling und siebenfache deutsche Meister Matthias Kahle (D) wird die Fans erneut mit seinen Driftkünsten im legendären 130 RS begeistern. Zudem ist der Ex-Champion erstmals auch im aktuellen FABIA R5 als VIP-Taxi unterwegs.

"Die Sachsen-Rallye ist wegen ihrer einzigartigen Stimmung immer etwas ganz Besonderes! In diesem Jahr wird sie auch noch besonders wichtig für uns, denn wir müssen nach unserem vorzeitigen Aus bei der Rallye Sulingen möglichst volle Punkte einfahren. Wenn wir antreten, wollen wir immer gewinnen - mit dem Ziel, am Ende des Jahres unseren Titel zu verteidigen", sagt Fabian Kreim.

Der 24-Jährige geht nach seinem Fehler bei der Rallye Sulingen noch fokussierter in die Sachsen-Rallye. Das Event ist ein gutes Pflaster für SKODA. Im vergangenen Jahr triumphierte Kreim in der DRM-Wertung vor dem früheren Markenkollegen Yannick Neuville (B). In der Gesamtwertung der Rallye verpasste Fabian Kreim allerdings um 4,2 Sekunden den Sieg gegen den in der DRM nicht punktberechtigten Porsche-Piloten Rainer Noller (D). "Gegen die Porsche ist dieses Mal eine Revanche fällig", sagt Kreim mit einem Augenzwinkern.

Nicht nur die traditionell starke Porsche-Fraktion wird dem SKODA FABIA R5-Piloten das Siegen schwer machen, die Konkurrenz kommt auch aus dem eigenen Lager. Die in der Meisterschaft ähnlich chancenreich platzierten Duos Dominik Dinkel/Christina Kohl (D/D) sowie Sandro Wallenwein/Marcus Poschner (D/D) werden ebenfalls im tschechischen Turbo-Allradler an den Start gehen. Dazu kommen die Sulingen-Sieger Rene Mandel/Dennis Zenz (D/D) im Fiesta R5 des Konkurrenten Ford. Die zwölf Wertungsprüfungen auf den gut 130 Asphaltkilometern versprechen in jedem Fall Rallye-Unterhaltung auf höchstem Niveau.

"Die Sachsen-Rallye wird wieder ein großes Fest mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld. Von Fabian und Frank erwarten wir, dass sie an die Leistungen des letzten Jahres anknüpfen und um den Sieg kämpfen. Wir wollen verlorenen Boden in der Meisterschaft wieder gutmachen", sagt Andreas Leue, Teamleiter Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschland. Er freut sich auf das DRM-Highlight rund um Zwickau: "Die SKODA Piloten werden ganz sicher einen Teil zu einer tollen Show beitragen."

Dazu gehört auch der Auftritt des siebenmaligen deutschen Rallye-Meisters Matthias Kahle im legendären SKODA 130 RS. Spektakuläre Drifts sind garantiert, wenn der Champion mit dem Rallye-Oldtimer als VIP-Taxi unterwegs sein wird. Diesmal wird der Routinier zudem im FABIA R5 die zahlreichen Rallye-Fans begeistern.

Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2017

03.03. - 04.03.2017 Saarland-Pfalz 07.04. - 08.04.2017 Vogelsberg/Hessen 05.05. - 06.05.2017 Sulingen 26.05. - 27.05.2017 Sachsen 23.06. - 24.06.2017 Stemwede 04.08. - 05.08.2017 Thüringen 08.09. - 09.09.2017 Niedersachsen 20.10. - 21.10.2017 3-Städte

