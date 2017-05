Jens Greibke wird neuer Leiter Service bei SKODA AUTO Deutschland

1 weiterer Medieninhalt

Weiterstadt (ots) -

- Der 47-jährige Betriebswirt tritt am 1. August 2017 die Nachfolge von Peter Berggren an - Berggren übernimmt neue Managementaufgaben im Volkswagen Konzern

Jens Greibke wird neuer Leiter Service der SKODA AUTO Deutschland GmbH. Der 47-jährige Betriebswirt tritt am 1. August 2017 die Nachfolge von Peter Berggren an, der im Volkswagen Konzern neue Managementaufgaben übernehmen wird.

Greibke war 1991 als Sachbearbeiter Händlerorganisation zu Volkswagen gekommen. Nach verschiedenen Managementpositionen insbesondere im Vertrieb übernahm er zuletzt im Mai 2013 die Verantwortung für die Verkaufssteuerung in Deutschland. In dieser Funktion war er unter anderem für die Kundenbetreuung sowie die Optimierung von Verkaufssteuerungssystemen und Bestellabwicklungsprozessen zuständig.

Peter Berggren kam 1993 zu VW und war dort bis 1997 als Area Sales Manager Vertrieb Export tätig. Nach einer erfolgreichen Karriere in der Managementberatung kehrte er 2011 als Leiter der Volkswagen After Sales Marktsteuerung Europa zu Volkswagen zurück. Im Dezember 2013 wechselte er zu SKODA AUTO Deutschland, um dort die Verantwortung für den After Sales-Bereich zu übernehmen.

"Peter Berggren hat das Servicegeschäft für die Marke SKODA in Deutschland erheblich nach vorne gebracht und viele Weichen für die Zukunft gestellt. Dafür danken wir ihm ganz herzlich", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Jens Greibke ist ein kompetenter und erfahrener Vertriebsprofi in der Automobilbranche. Mit ihm in unserem Team werden wir die erfolgreichen Marktaktivitäten im After Sales-Bereich von SKODA in Deutschland weiterentwickeln."

