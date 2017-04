SKODA produziert einmillionsten SUPERB und 250.000stes Modell der dritten Generation. Das Jubiläumsfahrzeug, eine Limousine in der Ausstattung Laurin & Klement, lief heute im SKODA Werk im tschechischen Kvasiny vom Band. Seit 1934 steht der Name SUPERB für besonders hochklassige SKODA Automobile. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

- Einmillionster SKODA SUPERB im Werk Kvasiny hergestellt - Aktuelle dritte Generation weltweit bereits 250.000 Mal produziert - Tradition des Flaggschiffs der Marke reicht bis in die 1930er-Jahre zurück

SKODA hat den einmillionsten SUPERB hergestellt. Das Jubiläumsfahrzeug, eine Limousine in der Topausstattung Laurin & Klement, lief im SKODA Werk im tschechischen Kvasiny vom Band. Zu diesem Erfolg leistet die aktuelle dritte Generation einen großen Beitrag: Seit dem Marktstart im März 2015 produzierte SKODA 250.000 Fahrzeuge dieses Topmodells. Damit führt das Flaggschiff der Marke die bis ins Jahr 1934 zurückführende Erfolgsgeschichte der Baureihe auf ein neues Level.

"Dieses Produktionsjubiläum ist ein eindrucksvoller Beweis der hohen Fertigungskompetenz von SKODA und seiner Mitarbeiter", sagt Michael Oeljeklaus, Vorstand für den Bereich Produktion und Logistik und fügt hinzu: "Der Name SUPERB steht für eines der besten und erfolgreichsten Fahrzeuge der automobilen Mittelklasse."

Der SKODA SUPERB der dritten Generation führt die Marke seit seinem Produktionsbeginn im März 2015 in eine neue Ära. Mit scharf gezeichneten Linien, modernsten Assistenzsystemen für Sicherheit und Komfort, starken und zugleich sparsamen Motoren, dem größten Platzangebot im Segment und zahlreichen ,Simply Clever'-Details hat sich die aktuelle Generation erfolgreich in der Mittelklasse etabliert.

Für seine außerordentlichen Qualitäten wurde der SKODA SUPERB unter anderem mit dem ,Red Dot Award' für hervorragendes Produktdesign und dem Titel ,Auto des Jahres' in zahlreichen europäischen Ländern ausgezeichnet. Auch die Produktionszahlen unterstreichen den Erfolg des Flaggschiffs der Marke: Nachdem die 2001 eingeführte erste Generation 136.100 Mal gefertigt wurde, steigerte der Nachfolger die Produktionszahlen deutlich. Zwischen 2008 und 2015 verließen 618.500 SKODA SUPERB das SKODA Werk in Kvasiny. Im März 2015 startete die aktuelle dritte Generation. In den knapp zwei Jahren seitdem produzierte SKODA 250.000 Fahrzeuge. Damit feiert das moderne Flaggschiff ebenfalls ein eindrucksvolles Jubiläum und hebt die Beliebtheit der Baureihe auf ein neues Level.

Das SKODA Spitzenmodell steht seit 2001 auf den weltweiten Märkten als Synonym für Topqualität aus Tschechien. Damit knüpfte der Autohersteller an die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts begründete Tradition großer, repräsentativer Fahrzeuge aus Mladá Boleslav an. Der Laurin & Klement FF war 1907 das erste Achtzylindermodell in Zentraleuropa. In den 1920er-Jahren machte der luxuriöse SKODA Hispano-Suiza unter anderem den ersten Staatspräsidenten der Tschechoslowakei mobil. Anfang der 1930er-Jahre begeisterte das Achtzylinderfahrzeug SKODA 860.

1934 folgte der SKODA 640 SUPERB. Seitdem steht der klangvolle Name für besonders hochklassige Automobile der Marke. Die Bezeichnung stammt vom lateinischen Wort "superbus", was so viel wie "schön", "herausragend" oder "prächtig" bedeutet. Wie die aktuelle Generation faszinierte auch der Urvater mit zukunftsweisender Technik. Der 640 SUPERB nutzte die technologische Plattform des Modells POPULAR, sein 2,5-Liter-Sechszylinder mobilisierte 55 PS. Die Kardanwelle verlief durch den Rohrrahmen. Darüber hinaus kamen anstelle von Starrachsen vorn wie hinten fortschrittliche Einzelradaufhängungen zum Einsatz. Vorteil dieser Bauweise war beispielsweise, dass die deutlich höhere Torsionssteifigkeit die Karosserie weniger beanspruchte. Mit rund 200 gebauten Fahrzeugen gilt er als Rarität.

SKODA SUPERB - 2001 startete das neue Modell in der Mittelklasse

2001 ließ SKODA den klangvollen Namen wieder aufleben. Auf Anhieb setzte das neue Flaggschiff der Marke Maßstäbe in der Mittelklasse: Kein Wettbewerbsmodell im Segment bot so viel Platz wie das neue Modell der Marke aus Mladá Boleslav. Zugleich punktete der SUPERB mit attraktivem Design und modernster Technik. Den hohen Komfort steigerten auf Wunsch ein Navigationssystem, GSM-Telefonvorbereitung, Sitzheizung, Xenonscheinwerfer, Parksensoren und Schiebedach. Bereits ab Werk sorgten moderne Systeme wie ABS, ESC und sechs Airbags für höchste Sicherheit.

Auf dem Genfer Autosalon 2008 feierte die zweite Generation des modernen SKODA SUPERB ihre Weltpremiere. Das neue Modell begeisterte mit noch mehr Platz, elegantem Auftritt und einer Verarbeitungsqualität auf höchstem Niveau. Darüber hinaus war der SUPERB erstmals mit Allradantrieb erhältlich. 2009 folgte der besonders praktische SKODA SUPERB COMBI.

SUPERB III erhält als erstes Modell der Marke ein umfangreiches Konnektivitätsangebot

2015 läutete SKODA mit der aktuellen dritten SUPERB-Generation eine neue Ära ein. Nie zuvor wurden so hohe Anforderungen an das Design eines SKODA Automobils gestellt, noch nie flossen so viele neue Technologien in die Entwicklung eines Modells ein. Nie zuvor gab es so viele neue 'Simply Clever'-Ideen und nie zuvor haben SKODA Ingenieure so viel Raum für Fahrer, Passagiere und ihr Gepäck geschaffen. Eine ganze Phalanx von Assistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen sorgt für mehr Sicherheit und Komfort. Auch die neuen EU-6-Motoren sind leistungsstärker als jemals zuvor und gleichzeitig um bis zu 30 Prozent sparsamer.

Zugleich setzte der 2015 eingeführte SUPERB als erstes Modell der Marke auf Konnektivität. Das moderne Infotainmentsystem kann über SmartLink automatisch mit Smartphones verbunden werden. SmartLink umfasst die Standards MirrorLinkTM, Apple CarPlay und Android Auto. Damit können viele Apps des persönlichen Smartphones einfach über das Display des Autos genutzt werden. Zudem kann der Fahrer über die Funktion SmartGate Fahrzeugdaten mit dem Smartphone abrufen. Zusätzlich war der SUPERB mit Highspeed-Internetzugang der erste SKODA Hotspot auf Rädern. Ein weiteres Highlight: Die innovative und besonders praktische Phonebox lädt den Handy-Akku induktiv, also kabellos.

In die Entwicklung der dritten Modellgeneration sind die Erfahrung und Leidenschaft aus 122 Jahren SKODA Fahrzeugbau eingeflossen. Der SUPERB belegt eindrucksvoll die Ingenieurs- und Designkompetenz der Marke.

