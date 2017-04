3 weitere Medieninhalte

SKODA unterstützt Radsport-Highlight 'Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt': Die Marke fährt beim Profirennen erneut als offizieller Sponsor ins Rampenlicht und stellt 38 Fahrzeuge für Organisation und Rennleitung zur Verfügung. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/28249 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Weiterstadt (ots) -

- SKODA fährt beim Profirennen erneut als offizieller Sponsor ins Rampenlicht und stellt 38 Fahrzeuge für Organisation und Rennleitung zur Verfügung - Radsportklassiker zählt in diesem Jahr zur UCI WorldTour - Starke Flotte: SKODA KODIAQ und umfangreich aufgewerteter OCTAVIA COMBI überzeugen als Begleitfahrzeuge mit viel Platz und Funktionalität - Beliebtes Jedermann-Rennen: SKODA Velotour für Hobbyathleten startet noch vor dem Profifeld - Flotte Truppe: SKODA Veloteam mit rund 150 Teilnehmern bereichert Starterfeld des Jedermann-Rennens - SKODA Roadshow bietet Besuchern ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, Zuschauer können viele Modelle der Marke live erleben

SKODA fiebert dem Start in eine aufregende Radsportsaison entgegen. Los geht es am 1. Mai mit dem traditionsreichen Rennen 'Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt'. 2017 zählt dieser Klassiker sogar zur UCI WorldTour. Seit mehreren Jahren unterstützt SKODA diese Veranstaltung als offizieller Sponsor. Darüber hinaus stellt die Marke als 'Motor des Radsports' 38 Fahrzeuge für Organisation und Rennleitung zur Verfügung; darunter sind der neue SKODA KODIAQ und der rundum erneuerte OCTAVIA COMBI. Für Hobbyradfahrer steht mit der SKODA Velotour Eschborn-Frankfurt ebenfalls ein Highlight auf dem Programm. Die Marke mit dem geflügelten Pfeil im Logo ist Namensgeber dieses beliebten Jedermann-Rennens und schickt mit dem SKODA Veloteam eine eigene Mannschaft an den Start.

Das Profirennen ,Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt' erfährt in diesem Jahr eine besondere Aufwertung: Es rückt in die erste Veranstaltungskategorie des Radsportweltverbandes UCI auf. Zahlreiche namhafte Fahrer werden sich auf der 217 Kilometer langen Strecke im Kampf um den Sieg packende Windschattenduelle liefern und die zahlreichen Zuschauer entlang der Strecke begeistern. Nach dem Start am Eventgelände Eschborn führt die anspruchsvolle Route durch den Taunus, der Zielsprint wird traditionell vor der Kulisse der Alten Oper in Frankfurt ausgetragen. Mit dabei: der neue SKODA KODIAQ und der umfangreich aufgewertete SKODA OCTAVIA COMBI. Das erste große SUV der tschechischen Marke und der kompakte Lademeister sind Teil der Begleitfahrzeugflotte, die SKODA den Veranstaltern zur Verfügung stellt. Mit ihrem großzügigen Raumangebot, durchdachter Funktionalität sowie moderner Sicherheits- und Komforttechnik eignen sich beide perfekt für diese Aufgabe.

Während des rund fünfeinhalbstündigen Profirennens genießen die Offiziellen an Bord der SKODA Modelle vorbildlichen Komfort. Das vielseitige Kompaktmodell OCTAVIA COMBI bietet eines der größten Raumangebote seiner Klasse und punktet mit zahlreichen Ausstattungsdetails aus höheren Fahrzeugkategorien. Der SKODA KODIAQ verwöhnt seine Passagiere mit einem für das SUV-Segment überdurchschnittlich großen Innenraum, bis zu sieben Sitzen sowie dem größten Kofferraum seiner Klasse. Zudem überzeugt er mit praktischer Intelligenz sowie innovativen Technologien, die sonst nur in höheren Fahrzeugklassen zu finden sind. Darüber hinaus fahren bei ,Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt' auch SKODA FABIA COMBI, RAPID, SUPERB und SUPERB COMBI als Begleitfahrzeuge ins Rampenlicht.

SKODA Veloteam startet beim beliebten Jedermann-Rennen in die neue Saison

Noch vor dem mit vielen Profis gespickten Elite-Peloton gehen bei der SKODA Velotour Eschborn-Frankfurt die Jedermänner und -frauen auf die Strecke. Hier kommen auch ambitionierte Hobbyathleten voll auf ihre Kosten. Bei diesem Jedermann-Rennen, das SKODA als Namensgeber unterstützt, stehen vier Strecken über Distanzen von 50, 80, 110 und 126 Kilometer mit Start und Ziel in Eschborn zur Wahl. Im SKODA Veloteam gehen rund 150 Sportler an den Start. Sie profitieren unter anderem von professioneller Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zum SKODA VIP-Bereich und ein Trikot in Grün und Weiß, den traditionellen Unternehmensfarben von SKODA. Die Veranstalter erwarten insgesamt rund 6.000 Teilnehmer und bis zu 800.000 Zuschauer.

Das SKODA Veloteam wird in dieser Saison bei fünf weiteren Jedermann-Rennen das Starterfeld bereichern. Hierzu zählen der SKODA Velodom Köln, das SKODA Velorace Dresden, der Sparkassen Münsterland Giro, der Velothon Berlin sowie die Euroeyes Cyclassics Hamburg - das größte Jedermann-Radrennen Europas. Im Vorfeld der Veranstaltungen verlost die tschechische Traditionsmarke unter www.skoda-radsport.de regelmäßig Startplätze für das beliebte SKODA Veloteam.

Zusätzlich zur Action auf der Strecke dürfen sich Fans und Zuschauer auch auf die SKODA Roadshow freuen: Sowohl auf dem Opernplatz in Frankfurt als auch in der Elly-Beinhorn-Straße 3 in Eschborn bietet die tschechische Traditionsmarke ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. In Eschborn wird unter anderem Trial-Spezialist Max Schrom das Publikum mit atemberaubenden Tricks und Stunts auf seinem Fahrrad begeistern. Der dreifache Weltrekordhalter, Deutsche Meister und WM-Bronzemedaillengewinner zählt zu den besten Trial-Fahrern seiner Generation. Darüber hinaus können Roadshow-Besucher an beiden Standorten auf Tuchfühlung zu den aktuellen SKODA Modellen gehen.

SKODA mit großer Tradition als 'Motor des Radsports'

Übrigens: Die Geschichte von SKODA begann mit dem Fahrrad. 1895 - also vor mehr als 120 Jahren - gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav, dem Stammsitz der Marke. Schon zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Heute engagiert sich SKODA auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports' und ist in diesem Jahr zum 14. Mal Hauptsponsor der Tour de France. Das wohl härteste Radrennen der Welt beginnt 2017 auf deutschem Boden: Am 1. und 2. Juli fungiert Düsseldorf als Startort der ersten beiden Touretappen. SKODA AUTO Deutschland pflegt zudem eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

Pressekontakt:

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell