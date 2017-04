SKODA blickt in die Zukunft: SKODA Studie VISION E feiert Weltpremiere auf der Volkswagen Group Night in Shanghai

1 weiterer Medieninhalt

Mladá Boleslav/Shanghai (ots) -

- Premiere: Konzeptfahrzeug gibt Ausblick auf die Zukunft der Elektroautomobile von SKODA - Design: SKODA VISION E überträgt markentypisches Design auf die Elektromobilität - Antrieb: Systemleistung von 225 kW, Reichweite von bis zu 500 Kilometern und Möglichkeit zum induktiven Laden der Batterie - Technologie: große Vielfalt an Technologieinnovationen, autonomes Fahren mit bis zu 130 km/h und wegweisende Anzeige- und Bediensysteme mit Gestensteuerung - Elektrostrategie: SKODA entwickelt bis 2025 fünf rein elektrisch angetriebene Modelle

SKODA blickt in die Zukunft und präsentiert im Rahmen der Volkswagen Group Night am Vorabend der Auto Shanghai 2017 (19. - 28. April 2017) erstmals ein Konzeptfahrzeug für rein elektrisches und autonomes Fahren. Die Studie SKODA VISION E ermöglicht Ausblicke auf die Antriebstechnologie, das Design und das Fahrerlebnis von morgen. Darüber hinaus unterstreicht das Konzeptfahrzeug eindrucksvoll die Anstrengung von SKODA im Bereich der Elektromobilität. In den kommenden Jahren wird die Marke die Elektrifizierung der Modellplatte intensiv vorantreiben. Bis zum Jahr 2025 wird das Unternehmen neben Plug-in-Hybridmodellen auch fünf rein elektrisch angetriebene Automobile auf den Markt bringen.

Die in Shanghai vorgestellte Studie SKODA VISION E ist das erste rein elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug in der 122-jährigen Geschichte des Unternehmens. Das futuristische Design des Autos zeigt die neue, speziell für Elektromobilität weiterentwickelte Formensprache von SKODA. Zu den auffälligsten Merkmalen zählen die gegenläufig öffnenden Türen, der Verzicht auf eine B-Säule und der lichtdurchflutete Innenraum. Das große Platzangebot im Interieur und viele ,Simply Clever'-Lösungen lassen erkennen, dass auch zukünftige Elektroautomobile von SKODA über die bekannten markentypischen Qualitäten verfügen werden.

Mit einer Vielzahl von Sensoren und Kameras ist die Studie SKODA VISION E für automatisiertes Fahren der Stufe 3 konzipiert. Ihre fortschrittliche Umfeldüberwachung ermöglicht es, die Fahraufgaben beispielsweise auf Autobahnen vollständig an das System zu übertragen. Darüber hinaus steigern innovative Fahrerassistenzsysteme auch im Stadtverkehr die Sicherheit und den Komfort. Zu den weiteren, im Konzeptfahrzeug SKODA VISION E erstmals präsentierten Neuerungen gehören das Bediensystem mit erweiterter Gestensteuerung einschließlich Eye Tracking für den Fahrer und die zusätzlichen Touchscreens für Beifahrer und Fondpassagiere.

Die VISION E basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten des Volkswagen Konzerns. Ihre beiden Elektromotoren erzeugen eine Systemleistung von 225 kW. Für die Energieversorgung sorgt eine Hochvoltbatterie, deren Kapazität eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglicht und die sowohl per Kabelverbindung als auch induktiv geladen werden kann.

Mit dem Konzeptfahrzeug SKODA VISION E unterstreicht der tschechische Automobilhersteller seine Ambitionen auf dem Gebiet der Elektromobilität. Im Rahmen der SKODA Zukunftsstrategie 2025 wird SKODA die Elektrifizierung seiner Modellpalette in den kommenden Jahren intensiv vorantreiben. So wird das Unternehmen bis zum Jahr 2025 neben Plug-in-Hybridmodellen auch fünf rein elektrisch angetriebene Automobile in verschiedenen Segmenten auf den Markt bringen.

