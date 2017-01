Rekordjahr 2016: SKODA liefert 1.127.700 Fahrzeuge an Kunden aus. SKODA hat im Jahr 2016 einen neuen Verkaufsrekord erzielt und zum dritten Mal in Folge mehr als eine Million Fahrzeuge verkauft. Die weltweiten Auslieferungen der Marke stiegen im vergangenen Jahr um 6,8 Prozent auf 1.127.700 Fahrzeuge (2015: 1.055.500). Weiterer Text über ots ... Bild-Infos Download

- SKODA steigert Auslieferungen um 6,8 Prozent auf 1.127.700 Automobile - Bester Dezember aller Zeiten: 91.500 Auslieferungen (+5,7 %) - Deutliches Wachstum in den Regionen Europa (+5,6 %) und China (+12,6 %) - SKODA SUPERB (+73,4 %), RAPID (+9,5 %) und FABIA (+5,4 %) legen kräftig zu - Modelloffensive: Markteinführung des SKODA KODIAQ startet im März

SKODA hat im Jahr 2016 einen neuen Verkaufsrekord erzielt: Die weltweiten Auslieferungen der Marke stiegen im vergangenen Jahr um 6,8 Prozent auf 1.127.700 Fahrzeuge (2015: 1.055.500). Im Dezember erzielte SKODA mit 91.500 Auslieferungen ein Plus von 5,7 Prozent (Dezember 2015: 86.600). Dies war der bislang beste Dezember der Unternehmensgeschichte. Auch 2017 wird SKODA seine Modelloffensive weiter kraftvoll vorantreiben. Mit dem neuen SKODA KODIAQ und dem grundlegend überarbeiteten SKODA OCTAVIA werden bereits im ersten Quartal zwei neue Modelle in den Markt eingeführt. Zusätzliche Produktneuheiten folgen im weiteren Jahresverlauf.

"Das Rekordergebnis 2016 unterstreicht: Mit unserer jungen und modernen Modellpalette konnten wir die Attraktivität unserer Marke im letzten Jahr weiter steigern", sagt der SKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier. "Es gelingt uns zunehmend, mit einem emotionalen Design, aktuellster Automobiltechnik und den vielen praktischen Vorteilen eines SKODAs, neue Kundengruppen zu begeistern. Mit insgesamt elf Modellneuheiten im Jahr 2017 werden wir diesen Trend weiter fortsetzen. Insbesondere von der Markteinführung des überarbeiteten SKODA OCTAVIA und des neuen SUV-Modells SKODA KODIAQ erwarten wir im ersten Halbjahr positive Impulse für die Marke", so Maier weiter.

Die Weltpremiere des neuen großen SUV SKODA KODIAQ in Berlin und sein anschließendes Messedebüt auf dem Pariser Automobilsalon waren für SKODA das Produkthighlight des Jahres 2016. "Der KODIAQ markiert jetzt den Auftakt unserer breit angelegten SUV-Offensive mit neuem Wachstumspotential für die Marke", sagt SKODA Vertriebsvorstand Werner Eichhorn und fügt hinzu: "Erfreulich ist auch, dass in Kooperation mit unserer Händlerorganisation bis Ende 2016 mehr als 75 Prozent unserer fast 3.200 SKODA Händler rund um den Erdball ihre Betriebe auf das neue Corporate Design umgestellt haben."

In Westeuropa wächst SKODA 2016 um 5,7 Prozent auf 455.200 Auslieferungen (2015: 430.900). Im Dezember liefert die Marke 32.600 Fahrzeuge an Kunden in dieser Vertriebsregion aus (Dezember 2015: 31.100). In seinem weltweit zweitstärksten Markt Deutschland steigert der Hersteller im Jahr 2016 die Auslieferungen um 4,1 Prozent auf 165.200 Automobile (2015: 158.700) und baut damit die Position als stärkste Importmarke weiter aus. Zweistellige Zuwächse erreicht die Marke in Italien (20.500 Fahrzeuge; +24 %), Irland (9.500 Fahrzeuge; +20,5 %), Frankreich (24.200 Fahrzeuge; +12,7 %) und Finnland (11.100 Fahrzeuge; +10,5 %).

In Osteuropa legt SKODA 2016 mit einem Absatzplus von 7,2 Prozent auf 35.100 Fahrzeuge (2015: 32.700) kräftig zu. Im Dezember wächst die Marke in Osteuropa um 3,3 Prozent auf 2.800 Auslieferungen (Dezember 2015: 2.700).

In Russland erreichen die SKODA Auslieferungen im Gesamtjahr 55.400 Einheiten (2015: 55.000; +0,7 %). Zweistellig wächst SKODA im Gesamtjahr 2016 in der Ukraine (3.600 Fahrzeuge; +57,2 %), Bosnien (1.400 Fahrzeuge; +23,2 %), Rumänien (10.300 Fahrzeuge; +14,4 %) und im Baltikum (6.500 Fahrzeuge; +10,6 %).

Deutliches Wachstum verzeichnet SKODA 2016 auch in Zentraleuropa: Die Marke wächst um 6,8 Prozent auf 183.800 Auslieferungen (2015: 172.100). Die SKODA Verkäufe im Heimatmarkt Tschechien erhöhen sich um 3,5 Prozent auf 88.000 Einheiten (2015: 85.000). Zweistellige Verkaufszuwächse realisiert die Marke in Kroatien (3.500 Fahrzeuge; +12,7 %), Polen (56.200 Fahrzeuge; +12,3 %) und Slowenien (6.300 Fahrzeuge; +10,8 %).

Stark präsentiert sich SKODA 2016 in China: Die Auslieferungen im weltweit stärksten Absatzmarkt von SKODA steigen kräftig um 12,5 Prozent auf 317.100 Fahrzeuge (2015: 281.700). Im Dezember liefert die Marke 29.900 Fahrzeuge an Kunden aus (Dezember 2015: 28.900 Auslieferungen).

Positiv entwickelt sich SKODA 2016 zudem in der Türkei (28.900 Fahrzeuge; +30,0 %) und Israel (20.400 Fahrzeuge; +14,9 %).

Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im Jahr 2016 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahr):

SKODA OCTAVIA (436.300; +0,9 %) SKODA RAPID (212.800; +9,5 %) SKODA FABIA (202.800; +5,4 %) SKODA SUPERB (139.100; +73,4 %) SKODA YETI (95.600; -4,0 %) SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 40.700; +1,4 %)

Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im Dezember 2016 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):

SKODA OCTAVIA (36.600; +3,1 %) SKODA RAPID (18.200; +20,7 %) SKODA FABIA (14.600; -1,9 %) SKODA SUPERB (12.400; +32,6 %) SKODA YETI (6.200; -27,3 %) SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.300; +6,9 %)

