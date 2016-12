SKODA OCTAVIA SCOUT: Robuster Allrounder erhält neue Technik

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots) -

- Überarbeiteter SKODA OCTAVIA SCOUT mit zahlreichen Technik- und Ausstattungsneuheiten - Insgesamt drei Motoren von 110 kW (150 PS) bis 135 kW (184 PS) zur Auswahl - 2,0 TDI (110 kW) jetzt auch in Kombination mit Allradantrieb und DSG-Getriebe erhältlich - Breites Angebot an Fahrerassistenzsystemen im SKODA OCTAVIA SCOUT setzt Maßstäbe in dieser Klasse

Die Rundumerneuerung der SKODA OCTAVIA-Familie läuft weiter. Nach Limousine, Kombi und der schnellsten Modellvariante, dem SKODA OCTAVIA RS, folgt jetzt das vielseitigste Familienmitglied mit zahlreichen Technik- und Ausstattungsneuheiten. Der aufgewertete SKODA OCTAVIA SCOUT startet mit drei Motorvarianten und modernster Allradtechnik inklusive elektronisch gesteuerter, hydraulischer Lamellenkupplung. Mit einer gegenüber dem SKODA OCTAVIA Combi um 30 Millimeter erweiterten Bodenfreiheit meistert der kompakte Fünftürer auch unbefestigtes Terrain. Außerdem überzeugt er mit guter Steigfähigkeit, viel Zugkraft und zahlreichen 'Simply Clever'-Lösungen von SKODA.

Vielseitiger Charakter

Der robuste Allrounder begeistert seit jeher mit markantem Offroad-Look, innovativem Allradantrieb, besten Fahreigenschaften und hoher Vielseitigkeit auf und abseits der Straße. Der jetzt umfangreich überarbeitete SKODA OCTAVIA SCOUT trägt die selbe Front wie der SKODA OCTAVIA der neuesten Generation und unterstreicht damit die Familienzugehörigkeit: Er verfügt über eine profiliertere Motorhaube, die neue Frontpartie mit breitem Kühlergrill und zusätzlichen Scheinwerfern mit kristallinem Look, optional über Voll-LED-Scheinwerfer mit Adaptivem Lichtsystem (AFS). Darüber hinaus sind die modifizierten Nebelscheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Technik ausgestattet. Sein eigenständiger Charakter ist am silberfarbenen Unterfahrschutz vorn und hinten zu erkennen. Zur Serienausstattung gehört darüber hinaus das Schlechtwegepaket mit Kunststoffabdeckung für Unterbodenteile sowie Brems- und Kraftstoffleitungen.

Der SKODA OCTAVIA SCOUT überzeugt mit seinem für die Kompaktklasse besonders großzügigen Raumangebot, guter Übersichtlichkeit der Karosserie, ausgeprägter Vielseitigkeit, großer Funktionalität und guten Fahreigenschaften. Für noch mehr Fahrspaß auch abseits befestigter Straßen sorgt neben der erweiterten Bodenfreiheit auch der serienmäßige Allradantrieb mit elektronisch gesteuerter, hydraulischer Lamellenkupplung. Beim Fahren in unwegsamem Gelände zeigen sich die Vorteile des vorne auf 16,6 Grad und hinten auf 14,5 Grad vergrößerten Böschungswinkels.

Serienmäßig ist der SKODA OCTAVIA SCOUT an Vorder- und Hinterachse mit Elektronischer Differenzialsperre (EDS) ausgestattet. EDS gewährleistet stabiles Anfahren auf schwierigerem Untergrund und ist sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse aktiv.

Für die noch sicherere und einfachere Bergabfahrt auf unbefestigtem Terrain ist beim SKODA OCTAVIA SCOUT die Funktion Offroad erhältlich. Ohne Zutun des Fahrers wird dabei die Fahrzeuggeschwindigkeit konstant gehalten. Dank modernem Motormanagement, das ein sicheres Bergabfahren durch Bremseingriff gewährleistet, wird der Fahrer entlastet.

Zu den 'Simply Clever'-Lösungen gehören unter anderem ein beheizbares Lenkrad und Sitze mit Thermo-Flux-Funktion, die die Luft- und Dampfdurchlässigkeit deutlich erhöht und für noch mehr Fahrkomfort bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen sorgt - der aufgewertete SKODA OCTAVIA SCOUT ist damit ein Abenteurer im besten Sinn. Der Gepäckraum hat ein Stauvolumen von 610 bis 1.740 Liter und ist dank seiner Breite von 1.010 Millimetern auch für den problemlosen Transport sperriger Ladung bestens geeignet. Zahlreiche Ablagemöglichkeiten im Innenraum erhöhen die Praktikabilität. Die Anhängelast beträgt je nach Motorisierung bis zu zwei Tonnen.

Technik, Motoren

Der SKODA OCTAVIA SCOUT basiert auf dem SKODA OCTAVIA Combi. Neu im Angebot ist der 2,0 TDI (110 kW)* in Kombination mit Allradantrieb und 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG).

Der überarbeitete Abenteurer ist zum Marktstart mit insgesamt drei verschiedenen Vierzylinder-Motorisierungen erhältlich:

1,8 TSI: 132 kW (180 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 216 km/h, 0 - 100 km/h in 7,8 Sek., Verbrauch kombiniert 6,8 l/100 km, CO2 158 g/km 2,0 TDI: 110 kW (150 PS), Höchstgeschwindigkeit 207 km/h, 0 - 100 km/h in 9,1 Sek., Verbrauch kombiniert 5,0 l/100 km, CO2 130 g/km 2,0 TDI: 135 kW (184 PS)*, Höchstgeschwindigkeit 219 km/h, 0 - 100 km/h in 7,8 Sek., Verbrauch kombiniert 5,1 l/100 km, CO2 133 g/km.

Infotainment und SKODA Connect

An Bord des aktuellen SKODA OCTAVIA SCOUT sind alle modernen Infotainmentsysteme der neuen SKODA Generation. Die kapazitiven Touchdisplays sind im Glasdesign ausgeführt (außer Serien-Musiksystem Swing). Das Navigationssystem Columbus verfügt als Topversion über einen Monitor mit 9,2 Zoll großer Bilddiagonale, WLAN-Hotspot und LTE-Modul. Optional ist der automatische Notruf eCall erhältlich. Die mobilen Online-Dienste von SKODA Connect sind die ideale Ergänzung für das moderne Infotainment. Sie setzen Maßstäbe bei Navigation, Information, Unterhaltung und Assistenz und können sogar über den heimischen Computer konfiguriert werden.

Fahrerassistenzsysteme

Das breite Angebot an Fahrerassistenzsystemen im SKODA OCTAVIA SCOUT setzt Maßstäbe in dieser Klasse. Zu den Neuheiten zählen der Anhängerrangierassistent und Blind Spot Detect (warnt vor Fahrzeugen im toten Winkel). Der Crew Protect Assist (schließt bei einem drohenden Unfall Fenster und Schiebedach, strafft die Sicherheitsgurte auf den Vordersitzen) ist mit dem verbesserten Front Assist inklusive City-Notbremsfunktion und vorausschauendem Fußgängerschutz vernetzt. Die Funktionen des Parklenkassistenten wurden weiter perfektioniert.

*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA SCOUT 1,8 TSI DSG 4x4 132 kW (180 PS) innerorts 8,3 l/100km, außerorts 5,9 l/100km, kombiniert 6,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 158 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C

OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 130 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A

OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A

OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A

