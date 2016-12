SKODA steigert Absatzzahlen im November um 9,6 Prozent

SKODA steuert auf einen starken Jahresabschluss zu: Im November steigerte der tschechische Automobilhersteller seine weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,6 Prozent auf 97.500 Fahrzeuge. Dabei trug insbesondere die starke Nachfrage in China (+12,1%) und Europa (+9,1%) zur positiven Absatzentwicklung bei. Weiterer Text ... Bild-Infos Download

- Weltweite Auslieferungen legen im November auf 97.500 Fahrzeuge zu - Deutliches Wachstumsplus in Europa (+9,1%) und China (+12,1%) - Nachfrage nach SKODA Modellen CITIGO, RAPID, OCTAVIA und SUPERB steigt - Meilenstein: SKODA hat bereits Mitte November eine Million Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert - rund einen Monat früher als im Vorjahr

SKODA steuert auf einen starken Jahresabschluss zu: Im November steigerte der tschechische Automobilhersteller seine weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,6 Prozent auf 97.500 Fahrzeuge (2015: 89.000 Fahrzeuge). Dabei trug insbesondere die starke Nachfrage in China (+12,1%) und Europa (+9,1%) zur positiven Absatzentwicklung bei. Bei den Modellen überzeugten im November vor allem der SKODA SUPERB (+34,9%), der SKODA RAPID (+25,1%) und der SKODA OCTAVIA (+6,7%). In den ersten elf Monaten dieses Jahres konnte SKODA den Fahrzeugabsatz um 6,9 Prozent steigern und überschritt mit 1.036.200 Auslieferungen die Marke von einer Million ausgelieferter Fahrzeuge pro Jahr bereits im November.

"Mit unserer jungen und modernen Modellpalette sprechen wir verstärkt neue Kundengruppen an. Dies macht sich insbesondere in den zunehmenden Bestellungen von höherwertig ausgestatteten Fahrzeugen bemerkbar", sagt Werner Eichhorn, SKODA Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing.

In Westeuropa steigert SKODA seine Auslieferung im November um 10,7 Prozent auf 37.200 Fahrzeuge (November 2015: 33.600). In ihrem stärksten europäischen Einzelmarkt Deutschland erzielt die Marke ein Plus von 7,6 Prozent auf 14.600 Fahrzeuge (2015: 13.600 Fahrzeuge). Zweistellig steigen die Auslieferungen in Dänemark (1.200 Fahrzeuge; +20,7%), Großbritannien (5.900 Fahrzeuge; +21,8%), Italien (1.700 Fahrzeuge; +28,9%), Spanien (1.800 Fahrzeuge; +18,1%) und der Schweiz (1.600 Fahrzeuge; +18,3%). Zuwächse erzielt die Marke auch in den Niederlanden (1.700 Fahrzeuge; +9,9%), Österreich (1.700 Fahrzeuge; +8,1%) und in Finnland (700 Fahrzeuge; +6,0%).

Auch in Zentraleuropa legt SKODA im November weiter zu: Die Auslieferungen liegen mit 16.100 Fahrzeugen 7,6 Prozent über Vorjahr (November 2015: 15.000 Fahrzeuge). Auf dem Heimatmarkt Tschechien erreicht SKODA mit 8.000 Auslieferungen ein Plus von 4,2 Prozent. In Polen steigen die Auslieferungszahlen um 17,5 Prozent auf 4.700 Fahrzeuge. Außerdem kann die Marke ihren Absatz in Kroatien (200 Fahrzeuge; +33,3%) und Slowenien (500 Fahrzeuge; +8,8%) steigern.

In Osteuropa ohne Russland liefert SKODA mit 3.200 Fahrzeugen 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat aus (November 2015: 2.900 Fahrzeuge). Insbesondere in der Ukraine (400 Fahrzeuge; +62,8%), in Bosnien (100 Fahrzeuge; +68,7%) und auf dem Baltikum (600 Fahrzeuge; +34,9%) steigen die Zulassungszahlen deutlich. Darüber hinaus verzeichnet SKODA in Serbien (600 Fahrzeuge; +11,8%) und Bulgarien (300 Fahrzeuge; +19,8%) zweistellige Wachstumszahlen.

Auf dem weiterhin angespannten Markt in Russland erreicht SKODA mit 4.800 Auslieferungen ein Absatzplus von 3,0 Prozent (2015: 4.700 Fahrzeuge).

Kräftige Wachstumsraten erzielt SKODA in China. Auf dem größten Einzelmarkt steigen die Auslieferungen im November um 12,1 Prozent auf 30.000 Fahrzeuge (November 2015: 26.800 Fahrzeuge).

Auf den Absatzmärkten in Übersee verzeichnet SKODA mit 1.800 Auslieferungen ein Absatzplus von 34,6 Prozent (November 2015: 1.300 Fahrzeuge). Vor allem in Australien (400 Fahrzeuge; +14,7%) und Neuseeland (100 Fahrzeuge; +128,0%) kann die Marke ihren Absatz steigern.

Weltweite Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im November 2016 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat): SKODA CITIGO (3.000; +7,2 %) SKODA FABIA (17.100; -0,2 %) SKODA RAPID (19.500; +25,1 %) SKODA OCTAVIA (38.000; +6,7 %) SKODA SUPERB (12.100; +34,9 %) SKODA YETI (7.500; -13,7 %)

