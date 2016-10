SKODA macht das Jazzfest Berlin mobil

1 weiterer Medieninhalt

Berlin/Weiterstadt (ots) -

- Festival in der Bundeshauptstadt findet bereits zum 53. Mal statt - US-Stars treffen auf europäisch geprägte Musiker - SKODA bringt Künstler mit eleganten SUPERB-Limousinen in Fahrt

Vom 1. bis zum 6. November findet das Jazzfest Berlin statt. Insgesamt ist es die 53. Ausgabe des Events. Bei einer der ältesten und renommiertesten Jazzveranstaltungen Europas prägt das Aufeinandertreffen von aus den USA stammenden Musikerinnen und Musikern mit europäisch geprägten Künstlerinnen und Künstlern das Programm. US-Stars wie Brad Mehldau, Jack DeJohnette und Julia Holter spielen dabei ebenso Konzerte wie talentierte Nachwuchskünstler. SKODA unterstützt das Jazzfest Berlin als Mobilitätspartner. Die tschechische Traditionsmarke bringt die Künstler und geladenen Gäste mit eleganten SUPERB-Limousinen zu den Konzerten.

Mit insgesamt 14 Konzerten präsentieren die Berliner Festspiele in diesem Jahr das inzwischen 53. Jazzfest Berlin. Stars wie die US-amerikanischen Jazzgrößen Brad Mehldau und Jack DeJohnette oder Indie-Electronic-Musikerin Julia Holter spielen dann auf der Hauptbühne des Hauses der Berliner Festspiele. Zudem gehören Auftritte an außergewöhnlichen Spielorten wie dem Martin-Gropius-Bau und der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zum Programm. Bei einem der ältesten und gleichzeitig renommiertesten Jazzfestivals Europas präsentieren insgesamt 22 Jazzformationen und fünf teils völlig neue Duokombinationen eine vielfältige Auswahl von Projekten, die teilweise speziell für das Festival entwickelt wurden und einmalig zu erleben sind. Zahlreiche Formationen treten zum ersten Mal überhaupt gemeinsam auf. Zu den Premieren gehören beispielsweise das Konzert des Julia Hülsmann Quartetts mit der Altsaxofonistin Anna-Lena Schnabel und vom Ensemble der Norwegerin Mette Henriette Martedatter Rolvag beim Eröffnungskonzert am 3. November im Haus der Berliner Festspiele. Als Mobilitätspartner bringt SKODA Künstlerinnen und Künstler sowie geladene Gäste in Fahrt. Die tschechische Traditionsmarke unterstützt das Jazzfest Berlin mit einem exklusiven Shuttle-Service.

Elegante SUPERB-Limousinen sorgen dann auf den Straßen der Bundeshauptstadt für einen echten Hingucker. Die neueste Generation des SKODA Flaggschiffs begeistert mit einem zeitlos eleganten Design, dynamischer Eleganz und ausgewogenen Proportionen. Mit großzügigen Platzverhältnissen und dem größten Raumangebot seines Segments setzt die Mittelklasselimousine auch beim Komfort völlig neue Maßstäbe. Innovative Sicherheitstechnik wie das adaptive Fahrwerk des SUPERB sorgt dafür, dass die Passagiere auf dem Weg zu den Konzerten sicher unterwegs sind. Mit zahlreichen innovativen Lösungen rückt die Limousine an das obere Ende der automobilen Mittelklasse. Typisch SKODA bietet der SUPERB zahlreiche praktische Lösungen, die das Leben für Fahrer und Passagiere erleichtern. Insgesamt 29 'Simply Clever'-Details machen das Modell sogar zum cleversten SKODA der Unternehmensgeschichte. Zu den Features gehören beispielsweise eine Komfortöffnung zum berührungslosen Öffnen der Heckklappe, eine 230-Volt-Steckdose für den Fond und die Möglichkeit, Apps des Smartphones auf das Display des Infotainmentsystems zu spiegeln.

Das Jazzfest Berlin ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen aus Film, Kunst und Musik, bei denen SKODA als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu gehören etwa die Verleihungen der ECHO Musikpreise, das Filmfest Hamburg und der Medienpreis der Kindernothilfe.

