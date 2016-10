SKODA erzielt in den ersten drei Quartalen 2016 deutliches Plus bei Auslieferungen, Umsatz und Operativem Ergebnis: Die tschechische Traditionsmarke fährt weiter auf Erfolgskurs und verzeichnet ein profitables Wachstum. Als Erfolgsgarant in den ersten neun Monaten dieses Jahres sticht besonders der SKODA SUPERB (Foto) hervor. Weiterer Text ... Bild-Infos Download

Mladá Boleslav

- SKODA steigert seine Auslieferungen in den ersten neun Monaten des Jahres um 6,2 Prozent auf 840.900 Fahrzeuge - Tschechische Traditionsmarke erreicht per Ende September ein Umsatzplus von 9,0 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro - Operatives Ergebnis steigt um 28,1 Prozent auf 940 Millionen Euro

SKODA fährt weiter auf Erfolgskurs: Der tschechische Automobilhersteller setzt sein profitables Wachstum fort. Die Auslieferungen an Kunden sind in den ersten drei Quartalen 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent auf weltweit 840.900 Fahrzeuge gestiegen. Der Umsatz legte im selben Zeitraum um 9,0 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zu. Beim Operativen Ergebnis verbuchte SKODA ein deutliches Plus von 28,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

"Die Investitionen in die SKODA Modelloffensive zahlen sich aus. Im laufenden Jahr übertreffen Absatz und Ergebnis unsere Planungen", sagt der SKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier. "Die erfreulichen Absatz- und Finanzzahlen liefern eine robuste Grundlage für weiteres profitables und nachhaltiges Wachstum. Weitere positive Impulse erwarten wir von der SUV-Offensive, die jetzt mit dem SKODA KODIAQ startet", so Maier.

Die Umsatzerlöse des Automobilherstellers stiegen in den ersten neun Monaten 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,0 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro (Januar bis September 2015: 9,3 Milliarden Euro). Auch beim Operativen Ergebnis erzielt SKODA ein deutliches zweistelliges Wachstum: Es wuchs um 28,1 Prozent auf 940 Millionen Euro (Januar bis September 2015: 734 Millionen Euro).

Die operative Marge lag per Ende September 2016 bei 9,3 Prozent - auch hier überbot SKODA erneut den vergleichbaren Vorjahreswert von 7,9 Prozent. Die Netto-Liquidität wuchs um 6,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro bei gleichzeitig gestiegenen Sachinvestitionen in Höhe von 346 Millionen Euro (Januar bis September 2015: 277 Millionen Euro).

"SKODA ist auch im dritten Quartal dieses Jahres profitabel gewachsen", sagt SKODA Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann und fügt hinzu: "Die Ergebnisverbesserung resultiert vor allem aus dem gestiegenen Fahrzeugabsatz, einem besseren Modellmix und optimierten Materialkosten."

Mit diesen positiven Ergebnissen untermauert SKODA erneut die finanzielle Solidität und Stärke des Unternehmens und legt zugleich die finanzielle Basis für die Fortsetzung der größten Modelloffensive in der bisherigen Geschichte des Unternehmens. Jüngstes Beispiel ist der SKODA KODIAQ. Das neue große SUV-Modell der Marke feierte im September seine Messepremiere auf dem Automobilsalon in Paris und wird im März 2017 auf dem deutschen Markt eingeführt.

SKODA AUTO Group Kennzahlen von Januar bis September 2016:

Januar - September 2016/2015 Änderungen 2016 2015 in % Auslieferungen an Kunden Fzg. 840.900 791.500 +6,2 Auslieferungen an Kunden, ohne China Fzg. 615.700 591.800 +4,0 Produktion** Fzg. 573.800 529.200 +8,4 Absatz Fzg. 605.800 565.400 +7,1 Umsatz Mio. EUR 10.113 9.280 +9,0 Operatives Ergebnis Mio. EUR 940 734 +28,1 Operatives Ergebnis in % vom Umsatz % 9,3 7,9 - Sachinvestitionen Mio. EUR 346 277 +24,7 Netto-Liquidität Mio. EUR 3.212 3.014 +6,6

