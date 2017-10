Der Tagesspiegel: Mehr Stromkunden wechseln den Anbieter

Berlin (ots) - Lange Zeit kam der Strommarkt für Privatkunden trotz Liberalisierung nur schleppend in Gang. Laut vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur hat sich das jüngst geändert: Die Zahl der jährlichen Tarifwechsler ist 2016 nach "Tagesspiegel"-Informationen (Dienstagausgabe) auf einen Rekordwert gestiegen und hat so stark angezogen wie seit zehn Jahren nicht. Die Grundversorger, in der Regel Stadtwerke, geraten dadurch unter Druck.

