Der Tagesspiegel: Apple-Gründer Wozniak in Berlin in die "Hall of Fame of the Digital Age" aufgenommen

Berlin (ots) - Apple-Mitgründer Steve Wozniak ist am Freitagabend in Berlin in die "Hall of Fame of the Digital Age" aufgenommen worden. Der Erfinder des Personal Computers (PC) bekam die Auszeichnung überreicht von "Tagesspiegel"-Herausgeber Sebastian Turner und Christof Schütte, dem Direktor des Zuse Institute Berlin (ZIB), auf der Konferenz Digital Future im Ortsteil Friedrichshain. "Ich freue mich sehr über diese Ehrung in Deutschland. Denn, wie nur wenige wissen, bin ich zu einem Viertel Pole, zu einem Viertel Ire und zu zwei Vierteln Deutscher", sagte Wozniak auf der Veranstaltung. Anlass der Konferenz und der Ehrung war der 76. Jahrestag der Präsentation des ersten Computers Z3 von Konrad Zuse 1941 in Berlin. Wozniak hatte Apple vor 41 Jahren mit Steve Jobs und Ron Wayne mit einem Startkapital von nur 1300 Dollar gegründet. Am Dienstag wurde das Unternehmen an der New Yorker Börse mit mehr als 800 Milliarden Dollar bewertet - als erster US-Konzern überhaupt.

Der Beitrag in voller Länge auf tagesspiegel.de: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/apple-mitgruender-steve-wozniak-in-berlin-in-die-hall-of-fame-of-the-digital-age-aufgenommen/19796650.html

