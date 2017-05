Der Tagesspiegel: US-Krebsforscher Chris Sander spricht über Tod seines Bruders Otto Sander

Berlin (ots) - Der renommierte US-amerikanische Bioinformatiker Chris Sander hat in Berlin das Leben seines im September 2013 an Krebs verstorbenen Bruders, des Berliner Schauspielers Otto Sander ("Der Himmel über Berlin", "Das Boot"), gewürdigt. Es habe großen Eindruck auf ihn gemacht, dass sein Bruder nicht den Kampf gegen den Krebs, nicht das Leiden zum Hauptthema gemacht habe, sondern dass er bis zum Schluss Dinge gemacht hat, die ihm Freude bereiteten, sagte Chris Sander dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Wichtig ist das Leben mit dem Krebs, trotzdem weitermachen, was man noch kann. Die Lebensqualität kann durch bessere Therapien gesteigert werden." Sander hatte am Freitag seine Forschungsarbeit beim "Digital Science Match" in Berlin, einer Konferenz des Tagesspiegels und des Zuse Institute Berlin (ZIB), präsentiert. Sander wurde dort feierlich als 76. Mitglied in die "Hall of Fame of the Digital Age" aufgenommen.

