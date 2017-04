Der Tagesspiegel: Albig: Umfragen vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein machen mich überhaupt nicht nervös

Berlin (ots) - Berlin - Eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sieht sich Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) ungeachtet eines Vorsprungs der CDU in jüngsten Umfragen auf dem Weg zum Wahlsieg. "Wahlausgänge in Schleswig-Holstein sind immer knapp, darauf sind wir eingestellt", sagte Albig dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel am Sonntag".

