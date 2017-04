Der Tagesspiegel: Landgericht Dresden prüft Breivik-Aussage von AfD-Richter Maier

Berlin (ots) - Das Landgericht Dresden prüft erneut, ob Richter Jens Maier bei einem Auftritt gegen das Mäßigungsgebot verstoßen hat. Das berichtet der in Berlin erscheinende "Tagesspiegel" (online). Anlass sind Berichte, wonach der AfD-Politiker Maier, der für seine Partei in den Bundestag einziehen will, den vom Rechtsterroristen Anders Breivik 2011 in Norwegen verübten Massenmord relativiert hat. Der "Vorwärts" hatte Maier mit den Worten zitiert: "Breivik ist aus Verzweiflung heraus zum Massenmörder geworden."

