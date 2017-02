Der Tagesspiegel: Jürgen Hardt: "Wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leisten"

Berlin (ots) - Die neue US-Regierung strebt offenbar bilaterale Handelsvereinbarungen mit einzelnen EU-Staaten an, obwohl diese nach europäischem Recht gar nicht möglich sind. "Dass Handelsfragen keine nationale Angelegenheit sind, sondern in die Kompetenz der EU fallen, müssen wir erst deutlich machen", sagte der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Jürgen Hardt, dem "Tagesspiegel". "Wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leisten", betonte Hardt nach seinen Gesprächen in Washington, wo er auch den stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, Rick Dearborn, getroffen hatte. "Meinem Eindruck nach ist die Kenntnis über die Art und Weise, wie die EU funktioniert, zumindest im engeren Umfeld Trumps nicht sehr ausgeprägt."

http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland-und-die-neue-us-regierung-wir-muessen-viel-aufklaerungsarbeit-leisten/19337128.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell