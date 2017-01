Der Tagesspiegel: Korrektur Bayer ist zuversichtlich hinsichtlich Monsanto-Übernahme

Berlin (ots) - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte verwenden Sie diese Fassung statt der ersten. Anbei die korrigierte Fassung. Wir bitten um Entschuldigung.

Bayer glaubt weiter an einen Erfolg der Monsanto-Übernahme. "Wir sind sehr zuversichtlich, was unsere Präsenz und unser Geschäft in den USA angeht", sagte Bayer-Vorstandsmitglied Liam Condon dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Die Chefs von Bayer und Monsanto hatten kürzlich Präsident Donald Trump getroffen und versprochen, Tausende neue Jobs in den USA zu schaffen.

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/uebernahme-von-monsanto-bayer-glaubt-an-rueckendeckung-durch-trump/19286946.html

