Der Tagesspiegel: Bayer glaubt bei Monsanto auf Rückendeckung durch Trump

Berlin (ots) - Bayer ist zuversichtlich, dass der neue US-Präsident Donald Trump der geplanten Übernahme des US-Konzerns Monsanto keine Steine in den Weg legen wird. "Wir sind sehr zuversichtlich, was unsere Präsenz und unser Geschäft in den USA angeht", sagte Bayer-Vorstandsmitglied Liam Condon dem Tagesspiegel (Montagausgabe).

