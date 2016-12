Der Tagesspiegel: Wehrbeauftragter Bartels: "Afghanistan ist kein sicheres Land"

Berlin (ots) - Berlin - Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), sieht Abschiebungen nach Afghanistan kritisch. "Unser Engagement dort war längst nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hätten. Afghanistan ist kein sicheres Land", sagte Bartels im Interview mit dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Deshalb habe die internationale Gemeinschaft auch beschlossen, sich weiter um die Stabilisierung des Landes zu bemühen. Der Begründung der Bundesregierung, es gebe in Afghanistan sichere Regionen, in die abgelehnte Asylbewerber zurückkehren könnten, hält der Wehrbeauftragte entgegen: "Insgesamt ist auch 2016 die Zahl der bewaffneten Zusammenstöße zwischen afghanischen Kräften und Taliban gestiegen." Auch die Zahl der Binnenflüchtlinge nehme zu, sagte Bartels.

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell