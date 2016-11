Der Tagesspiegel: Linke kündigt Aufstellung eines eigenen Kandidaten an

Berlin (ots) - Berlin - Nach der Einigung in der großen Koalition auf Frank-Walter Steinmeier als Präsidentschaftskandidaten kündigt die Linkspartei die Aufstellung eines eigenen Kandidaten an. Beratungen des Fraktions- und des geschäftsführenden Parteivorstands dazu würden am kommenden Montag stattfinden, sagte Parteichefin Katja Kipping dem "Tagesspiegel". Sie sagte weiter: "Es zeigt sich, dass Steinmeier kein Angebot an Die Linke, sondern an Schwarz-Rot ist."

