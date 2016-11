Der Tagesspiegel: NRW-Ministerpräsidentin appelliert an türkischstämmige Mitbürger: Konflikte nicht nach Deutschland tragen

Berlin (ots) - Die Ministerpräsidentin von NRW, Hannelore Kraft (SPD), sorgt sich angesichts der Entwicklungen in der Türkei um den sozialen Frieden in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland. Dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe) sagte Kraft: "Die Nachrichten aus der Türkei beunruhigen und besorgen mich. Nicht zuletzt, weil in NRW viele Menschen mit türkischen Wurzeln zuhause sind." Sie alle erlebten tagtäglich, welch unschätzbare Vorteile eine starke Demokratie biete. "Die dafür grundlegenden Strukturen wie Pressefreiheit, Trennung von Legislative, Exekutive und Justiz gilt es immer wieder zu verteidigen", sagte Kraft. Die jüngsten Entwicklungen in der Türkei wiesen allerdings in eine andere, "bedenkliche" Richtung. "An die bei uns beheimateten Bürgerinnen und Bürger mit türkischer Abstammung appelliere ich nachdrücklich, inner-türkische Konflikte nicht hierher zu tragen."

http://www.tagesspiegel.de/politik/nrw-ministerpraesidentin-zur-tuerkei-konflikte-nicht-hierher-tragen/14796840.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell